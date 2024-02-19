Россиянам указали на связь кариеса и проблем с сердцем

Главный стоматолог Минздрава академик РАН Олег Янушевич предупредил, что состояние полости рта может влиять на здоровье других систем организма. В частности, в комментарии для aif.ru врач указал на связь кариеса и проблем с сердцем.

По словам Янушевича, осложнения кариеса, например пульпит или периодонтит, могут быть опасны. Однако самый большой вред организму могут нанести нелеченые формы пародонтита.

Микроорганизмы, поражающие зуб во время кариеса, пульпита, пародонтита или периодонтита, попадают в кровь. Это провоцирует поражение внутренней выстилки сосудов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт

Олег Янушевич главный стоматолог Минздрава, академик РАН

Врач также призвал проходить регулярные осмотры у стоматолога, чтобы вовремя выявить кариес и начать лечение.

Ранее стоматолог Кристина Месропова назвала основные показания к удалению зуба. В их число она включила разрушение зуба ниже уровня десны.

