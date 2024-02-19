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18:50, 19 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские ликвидировали охраняемую собаками нарколабораторию

В Хабаровском крае братья организовали нарколабораторию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае полицейские ликвидировали лабораторию, производившую синтетические наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, два брата обустроили лабораторию в селе Черная речка. Необходимое оборудование им предоставили сообщники. Отмечается, что фигуранты огородили частный дом забором, установили систему видеонаблюдение и завели сторожевых собак для охраны.

Когда к ним нагрянули сотрудники МВД, один из мужчин попытался уничтожить дом, воспламенив приготовленный для этого ацетон. Возгорание произошло на втором этаже, но избавиться от всех улик россиянам не удалось. У них изъяли свыше десяти килограммов мефедрона. Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Хабаровске местный житель совершил нападение на отделение банка, проиграв все деньги на ставках.

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      Екатерина Кашурникова
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