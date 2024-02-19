Смерть Навального натолкнула Трампа на мысли об упадке США

Reuters: экс-президент США Трамп заявил об упадке США из-за смерти Навального

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первый публичный комментарий о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), раскритиковав американские власти и заявив об упадке США. Об этом сообщает Reuters.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставляет меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране», — отметил Трамп.

«Это медленное, неуклонное движение, когда жуликоватые, леворадикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и вопиюще несправедливые решения суда разрушают Америку. Мы — нация в упадке, терпящая крах нация!» — добавил политик.

При этом Трамп не объяснил, как именно смерть Навального связана с внутриполитическими проблемами в США.

Ранее сообщалось, что МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за смерти Навального.