Стало известно о взрыве в Кировоградской области Украины

В Кропивницком Кировоградской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Кропивницком Кировоградской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации. Кроме того, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города. Назначенный Киевом глава местной администрации Роман Мрочко призывал жителей Херсона быть осторожными и укрыться в более безопасных местах. В результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.