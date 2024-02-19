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13:15, 19 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кировоградской области Украины

В Кропивницком Кировоградской области произошел взрыв

Фото: Leo Correa / AP

Взрыв произошел в Кропивницком Кировоградской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации. Кроме того, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города. Назначенный Киевом глава местной администрации Роман Мрочко призывал жителей Херсона быть осторожными и укрыться в более безопасных местах. В результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.

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      Кристина Есикова
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