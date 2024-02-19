Глава ГВА Мрочко: в Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским войскам Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«Херсон под огнем! Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах», — написал он. Чиновник призвал горожан быть осторожными и укрыться в более безопасных местах.

Взрывы в Херсоне также происходили днем ранее — в воскресенье, 18 февраля. При этом отмечалось, что в момент происшествия в городе не работала воздушная тревога.

Кроме того, в ночь на 18 февраля взрывы произошли в Харьковской области Украины. Также разные СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области.