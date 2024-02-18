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01:33, 18 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харьковской области

В Харьковской области произошел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области прогремел взрыв», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях страны.

16 февраля сообщалось, что в Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы. Ранее стало известно о взрывах в Очакове Николаевской области. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры. Кроме того, взрывы происходили в акватории Очаковской городской общины.

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      Марина Совина
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