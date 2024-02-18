Стало известно о взрыве в Полтавской области

В Полтавской области произошел взрыв

В Полтавской области произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

«В Полтавской области был слышен взрыв», — говорится в сообщении украинского телеканал.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

16 февраля сообщалось, что в Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы. Ранее стало известно о взрывах в Очакове Николаевской области. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры. Кроме того, взрывы происходили в акватории Очаковской городской общины.