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09:31, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Херсоне заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Херсона Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Херсоне, который контролируется украинскими властями, в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города. Глава городской администрации Роман Мрочко призывал жителей Херсона быть осторожными и укрыться в более безопасных местах.

Кроме того, в ночь на 18 февраля взрывы произошли в Харьковской области Украины. Власти страны объявляли воздушную тревогу в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

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      Кристина Есикова
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