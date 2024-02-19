В Херсоне заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Херсона Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры

В Херсоне, который контролируется украинскими властями, в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города. Глава городской администрации Роман Мрочко призывал жителей Херсона быть осторожными и укрыться в более безопасных местах.

Кроме того, в ночь на 18 февраля взрывы произошли в Харьковской области Украины. Власти страны объявляли воздушную тревогу в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.