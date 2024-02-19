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13:01, 19 февраля 2024Путешествия

Таможенники нашли сотни человеческих эмбрионов из пластика у приезжей из Эстонии

ФТС нашла в сумке у приезжей из Эстонии 200 человеческих эмбрионов из пластика

Фото: ФТС

Женщина из Эстонии попыталась провезти в Россию сотни муляжей человеческих эмбрионов и попалась на границе. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Правоохранители задержали приезжую на пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области. Известно, что у женщины нет гражданства, но она временно живет в Эстонии.

Необычный груз заметили в сумке нарушительницы, когда просвечивали багаж. Таможенники нашли пакеты с моделями человеческих эмбрионов, выполненных из пластика. На них была нанесена надпись «Не игрушка!». Согласно этикетке, изделия были произведены в немецком городе Эстринген.

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Женщина сообщила, что выполняла заказ третьих лиц. Груз общей массой 4,3 килограмма признали коммерческим. На гостью из Эстонии составили административный протокол о недекларировании товаров.

В США задержали туриста, который привез из Африки мумии обезьян. Путешественник уверял, что собирался съесть мясо животных.

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      Мария Борисова
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