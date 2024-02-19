Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:39, 19 февраля 2024Бывший СССР

Тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке

Кимаковский: тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке

Фото: РИА Новости

Тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал он. Советник главы ДНР уточнил, что их обнаружили во время зачистки территории Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил о взятии под контроль города Авдеевки в ДНР. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил решение ВСУ оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также заявил, что Киев ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.

***
Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

      Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

      Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше