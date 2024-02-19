Тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке

Кимаковский: тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке

Тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал он. Советник главы ДНР уточнил, что их обнаружили во время зачистки территории Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил о взятии под контроль города Авдеевки в ДНР. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил решение ВСУ оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также заявил, что Киев ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.