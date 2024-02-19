ЦСКА проиграл худшей команде КХЛ «Витязю»

Московский ЦСКА на своей площадке проиграл подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 19 февраля, и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Иван Воробьев и Дерек Барак. У москвичей шайбу забросил Максим Мамин.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и с 71 очком находится на седьмом месте в Западной конференции. «Витязь» с 47 очками остается худшей командой КХЛ.

В следующем матче ЦСКА 22 февраля дома примет «Сибирь». «Витязь» в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».