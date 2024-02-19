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17:14, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Абхазии заявили о падении числа преступлений в отношении туристов

Спикер МВД Абхазии Киут: число преступлений в отношении туристов падает

Фото: «Лента.ру»

На фоне призыва МИД России воздержаться от поездок в Сухуми в министерстве внутренних дел (МВД) Абхазии заявили о падении числа преступлений в отношении туристов. Пресс-секретарь абхазского ведомства Ирина Киут объяснила это усилением предупредительно-профилактических мероприятий, передает РИА Новости.

«Совершаемые в отношении гостей Абхазии преступления из года в год минимизируются. (...) Согласно статистике, в прошедшем 2023 году, с мая по сентябрь включительно, имели место всего 50 преступлений в отношении или с участием туристов, тогда как в прошлые годы их было на порядок больше», — отметила спикер МВД.

В МВД добавили, что с апреля Сухуми начинает готовиться к летнему курортному сезону, в связи с чем личный состав будет переведен на усиленный режим работы.

18 февраля МИД России предостерег россиян от посещения Абхазии. Тогда Верховный суд республики принял решение освободить Эдгара Абухбу, ранее признанного виновным в изнасиловании, грабеже и избиении российской туристки.

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      Глеб Палехов
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