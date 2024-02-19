В клубе КХЛ произошел раскол между тренером и игроком

«Чемпионат»: в «Торпедо» произошел раскол между Ларионовым и защитником Сизовым

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» произошел раскол между главным тренером Игорем Ларионовым и защитником Антоном Сизовым. Об этом сообщает «Чемпионат».

18 февраля «Торпедо», ведя по ходу встречи со СКА 3:1, провалило концовку и в итоге уступило со счетом 3:4. На послематчевой пресс-конференции Ларионов заявил, что Сизов больше не будет играть в команде.

По словам источника «Чемпионата», между спортсменом и тренером произошел сбой в коммуникации. «За Антона пытались заступиться игроки, у помощников Ларионова были мысли вернуть его в состав. Но сам Ларионов оказался непреклонен», — заявил он.

«Торпедо» провело 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Нижегородцы набрали 74 очка и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. В последних четырех играх команда Ларионова терпела поражения.