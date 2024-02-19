В Polymetal раскрыли детали сделки по продаже бизнеса в России

Исполнительный директор Несис: Polymetal продал активы в России без права выкупа

Руководство Polymetal International приняло решение продать свой российский бизнес (АО «Полиметалл») без возможности обратного выкупа. Подробности сделки раскрыл исполнительный директор крупной золотодобывающей компании Виталий Несис, его слова приводит ТАСС.

О заключении сделки стало известно 19 февраля. Покупателем российских активов Polymetal выступила компания «Мангазея Плюс».

Отмечалось, что все расчеты будут проведены в рублях через финансовые организации, которые не являются объектами международных санкций. Сумму сделки оценили в 3,69 миллиарда долларов с учетом долговых обязательств компании «Полиметалл» на сумму около 2,21 миллиарда долларов.

О намерении Polymetal International прекратить свою деятельность на российском рынке сообщалось еще в августе 2023 года. При этом в компании подчеркивали, что уход из страны станет вынужденной мерой.

В то же время средства от продажи активов, как уточняли в золотодобывающей организации, планировалось инвестировать в проекты на территории Казахстана. Речь шла в том числе о финансировании строительства Иртышского гидрометаллургического комбината (ГМК) в Павлодарской области.