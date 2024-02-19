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12:57, 19 февраля 2024Экономика

В Polymetal раскрыли детали сделки по продаже бизнеса в России

Исполнительный директор Несис: Polymetal продал активы в России без права выкупа

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Руководство Polymetal International приняло решение продать свой российский бизнес (АО «Полиметалл») без возможности обратного выкупа. Подробности сделки раскрыл исполнительный директор крупной золотодобывающей компании Виталий Несис, его слова приводит ТАСС.

О заключении сделки стало известно 19 февраля. Покупателем российских активов Polymetal выступила компания «Мангазея Плюс».

Отмечалось, что все расчеты будут проведены в рублях через финансовые организации, которые не являются объектами международных санкций. Сумму сделки оценили в 3,69 миллиарда долларов с учетом долговых обязательств компании «Полиметалл» на сумму около 2,21 миллиарда долларов.

О намерении Polymetal International прекратить свою деятельность на российском рынке сообщалось еще в августе 2023 года. При этом в компании подчеркивали, что уход из страны станет вынужденной мерой.

В то же время средства от продажи активов, как уточняли в золотодобывающей организации, планировалось инвестировать в проекты на территории Казахстана. Речь шла в том числе о финансировании строительства Иртышского гидрометаллургического комбината (ГМК) в Павлодарской области.

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