В «Реале Сосьедад» высказались об игре Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Мундуате заявил, что в клубе довольны Захаряном

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Его слова приводит Sport24.

Пресс-атташе отметил, что результаты хавбека улучшаются каждый день, и клуб им доволен. «Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — заявил Мундуате.

В нынешнем сезоне Захарян в составе «Реал Сосьедад» провел 27 матчей во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».