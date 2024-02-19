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17:27, 19 февраля 2024Спорт

В «Реале Сосьедад» высказались об игре Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Мундуате заявил, что в клубе довольны Захаряном
Арсен Захарян (справа)

Арсен Захарян (справа). Фото: Vincent West / Reuters

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Его слова приводит Sport24.

Пресс-атташе отметил, что результаты хавбека улучшаются каждый день, и клуб им доволен. «Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — заявил Мундуате.

В нынешнем сезоне Захарян в составе «Реал Сосьедад» провел 27 матчей во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».

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      Алексей Гусев
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