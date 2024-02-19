Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру до и после похудения на фото. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом 2» поделилась в сторис кадром, на котором она предстала в раздельном купальнике. «Когда я поставила новогоднюю фотографию, я поделилась тем, что моя фигура заплыла жирком и я чувствовала, что мне пора взяться за себя», — рассказала Боня.

Затем знаменитость разместила фото из ванной комнаты, где она была одета в белый топ на широких бретелях и укороченные шорты. Помимо этого, она распустила волосы и надела повязку на голову.

На размещенном снимке Боня продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. «Это я вчера. Фото сделано без фотошопа и фильтров. Никаких изнуряющих тренировок. Это шок! Результат трансформации за четыре занятия и две сессии с Платоном. Даже пупок стал меньше», — подписала звезда пост.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.