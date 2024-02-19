Умер сценарист фильма «Брестская крепость»

Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьев умер в 53 года

Умер кинопродюсер и сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Он скончался на 54-м году жизни, говорится в сообщении. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Воробьева. Причина смерти и дата похорон не сообщается.

Воробьев работал в сфере телевидения и кино с 1993 года. В качестве автора сценария и продюсера участвовал в создании первого белорусского мюзикла «Легко на сердце от песни веселой», также в 2004 году он снял 4-х-серийный художественный телесериал «Три талера».

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