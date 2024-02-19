Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

Травматолог Черемисова: ношение тесной обуви может привести к деформации стопы

Травматолог-ортопед Дарья Черемисова раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

По словам врача, обувь маленького размера приводит к появлению мозолей и натоптышей. Помимо этого, из-за неправильного положения стопы во время движения развивается болевой синдром, подчеркнула доктор.

Среди прочего, Черемисова заявила, что обувь неподходящего размера может деформировать стопу. «Постоянное ношение тесной обуви может привести к появлению таких неприятных заболеваний, как плоскостопие, халюс вальгус, молоткообразные пальцы, пяточная шпора», — добавила собеседница издания.

В заключение эксперт предупредила, что самым опасным последствием также могут стать заболевания спины и суставов. «Неправильно подобранная обувь напрямую влияет на функциональность опорно-двигательной системы. Если мы не можем ходить правильно, то нарушается биомеханика шага. В итоге суставы и позвоночник перегружаются, а там уже недалеко до болезней опорно-двигательного аппарата», — подытожила ортопед.

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