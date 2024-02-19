На Украине раскритиковали гарантии Макрона и Шольца

Политолог Бортник: Шольц и Макрон дали Украине слабые гарантии безопасности

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он высказался в эфире своего видеоблога на YouTube.

Бортник раскритиковал гарантии, данные президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольца. По мнению эксперта, обещания сторон являются очень слабыми.

«У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности! Более того, украино-немецкий и украино-французский договоры даже слабее выглядят, нежели украино-британский», — отметил политолог.

Специалист уточнил, что фактические договоренности предполагают только консультации при нападении на Украине и материально — техническую поддержку Киева. «Вместо НАТО нам предлагают сейчас вот эти соглашения с обещаниями помогать», — посетовал он.

Ранее стало известно, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. В тот же день аналогичный договор Зеленский заключил с Шольцем.