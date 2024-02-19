Звезда Comedy Woman высказалась о конфликтах с Харламовым

Звезда Comedy Woman Федункив заявила, что принимает непунктуальность Харламова

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив заявила, что принимает непунктуальность своего коллеги, юмориста и актера Гарика Харламова. О конфликтах с ним она высказалась в интервью aif.ru.

Федункив вспомнила, как Харламов опоздал на два часа на съемки собственной программы. Она и актер Гоша Куценко были приглашены на нее в качестве гостей.

«Мы просто знаем, что он такой, и принимаем это. Но, конечно, мы тогда высказали ему свое негодование в той форме, в которой он это заслуживал», — описала она свое отношение к этой особенности звезды Comedy Club.

Ранее Федункив рассказала, как ее юмор оценивает супруг-итальянец Стефано Маджи. По ее словам, муж не всегда понимает шутки героинь, которых она играет в Comedy Woman. Она добавила, что иногда объясняет смысл зарисовок супругу.