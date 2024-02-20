Популярный миф об iPhone опровергли

Gizmodo: закрытие фоновых приложений на iPhone не ускоряет работу смартфона

Журналисты издания Gizmodo опровергли популярный миф об iPhone, связанный с закрытием приложений. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам авторов, многие пользователи устройств Apple привыкли открывать список недавно запущенных программ и вручную закрывать их — они полагают, что таким образом ускоряют работу iPhone. В материале говорится, что этот способ никак не влияет на производительность гаджета.

Журналисты сослались на слова старшего вице-президента Apple Крейга Федериги, который еще в 2016 году заявил, что закрытие фоновых приложений никак не поможет смартфону работать быстрее. По его словам, на техническом уровне приложения, отображаемые в списке недавно запущенных, фактически заморожены и не используют память iPhone.

Авторы Gizmodo объяснили, что миф может основываться на опыте пользователей ПК. На компьютерах считается, что чем больше приложений открыто в фоновом режиме, тем больше девайс потребляет оперативной памяти. «Миллионы людей тратят свои дни и запасы аккумулятора, закрывая фоновые приложения», — посетовали журналисты.

В конце февраля в компании Apple предостерегли от того, чтобы опускать смартфон в рис. Специалисты корпорации указали на то, что таким образом промокший телефон невозможно спасти, и назвали альтернативные способы.