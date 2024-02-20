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11:43, 20 февраля 2024Наука и техника

Apple запретила класть iPhone в рис

В Apple заявили, что класть утонувший смартфон в рис бесполезно

Фото: Pierre Bamin / Unsplash

В компании Apple предостерегли от того, чтобы опускать смартфон в рис. На это обратили внимание журналисты издания Macworld.

Авторы медиа заметили новую статью на сайте поддержки американской компании, в которой описывается порядок действий при контакте iPhone с различными жидкостями. Специалисты фирмы фактически запретили класть утонувший смартфон в рис, продувать его сжатым воздухом или помещать в отверстия зубочистки, ватные палочки и прочие мелкие предметы.

В сообщении говорится, что помещение мокрого девайса в сухую крупу или попытка выдуть влагу с помощью фена бесполезны и могут навредить смартфону. Вместо этого в Apple предложили легко постучать iPhone по ладони, чтобы удалить лишнюю влагу, а затем оставить в сухом месте с хорошей вентиляцией.

Далее специалисты предложили подождать как минимум 30 минут, а затем попытаться зарядить аппарат через кабель. Если телефон не реагирует на зарядку, то его стоит вернуть в сухое место и подержать там около суток. Если никакие рекомендации не помогли, то следует обратиться в службу поддержки.

Журналисты Macworld отметили, что таким образом в Apple разоблачили популярный миф о том, что попавший в воду девайс можно спасти с помощью риса или другой сухой крупы.

Ранее стало известно о новом законе Евросоюза, согласно которому производители смартфонов и прочих гаджетов должны будут представить дополнительный год гарантии на товары. Также отдельные страны ЕС могут увеличить срок дополнительной гарантии.

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      Андрей Ставицкий
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