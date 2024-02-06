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16:16, 6 февраля 2024Наука и техника

Гарантийный срок смартфонов увеличат

Android Central: в Европе смартфоны получат дополнительный год гарантии

Фото: Unsplash

Производители смартфонов и прочих гаджетов для европейского рынка должны представить дополнительный год гарантии на товары. Об этом сообщает издание Android Central.

Европейский совет и парламент одобрили предварительное соглашение, облегчающее ремонт техники в Евросоюзе (ЕС). Производители будут обязаны добавить к двум годам гарантийного срока на продаваемые в ЕС устройства дополнительные 12 месяцев. Также отдельные страны ЕС могут увеличить срок дополнительной гарантии.

«Благодаря достигнутому сегодня соглашению Европа делает четкий выбор в пользу ремонта, а не утилизации», — подчеркнула государственный секретарь Бельгии по бюджету и защите потребителей Алексия Бертран. По ее словам, в Европе не только сократится количество отходов, но и появятся новые рабочие места.

Кроме того, производители будут обязаны публиковать на своих сайтах информацию о запасных частях для техники, включая смартфоны. Власти будут следить за наличием компонентов и стоимостью ремонта в сервисных центрах.

В декабре опрошенные журналистами Scientific American автомобильные эксперты назвали ремонт батареи электрокара опасным. По словам специалистов, выполнить такую работу качественно, недорого и безопасно невозможно без квалификации и опыта.

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      Андрей Ставицкий
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