Названа опасность ремонта электромобиля

Scientific American: ремонт аккумулятора электрокара назвали дорогим и сложным

Автомобильные эксперты назвали опасность при ремонте батареи электрокара. Об этом сообщается в журнале Scientific American.

Журналисты издания выяснили, что автомастерские в США и Европе начинают принимать заказы на ремонт тяговых батарей электромобилей. Однако выполнить такую работу качественно, недорого и безопасно невозможно без квалификации и опыта.

По словам специалистов, обслуживание батареи электромобиля принципиально не отличается от ремонта аккумулятора смартфона или другого гаджета. Однако если литий-ионная батарея телефона имеет одну ячейку, аккумулятор электросамоката — десятки, а автомобиля — тысячи ячеек. Батареи электромобилей могут содержать от сотен до тысяч отдельных элементов, которые часто упаковывают в модули, а затем объединяют в аккумуляторный блок. При неправильном ремонте есть риск возгорания и взрыва батареи.

Владелец одной из небольших автомастерских в США Ричу Бенуа заявил, что стоимость замены аккумулятора Tesla составляет около 15 тысяч долларов. Ремонт батерии также обходится дорого, но позволяет сэкономить — специалист оценил его в 10 тысяч долларов.

По словам журналистов Scientific American, производители электромобилей не заинтересованы в том, чтобы потребители ремонтировали батареи. Также ни в США, ни в Европе пока нет законов, которые бы обязывали автоконцерны способствовать этому. В качестве примера специалисты привели тот факт, что ячейки тяговых батарей часто бывают закрыты пластиковым корпусом, который невозможно разобрать без повреждения.

«Есть немало автопроизводителей, которые не допускают ремонт аккумулятора даже при незначительных повреждениях корпуса аккумулятора», — заявили журналистам представители Немецкой страховой ассоциации (GDV). По мнению специалистов, ремонт батарей предпочтителен и с точки зрения сохранения денег потребителя, и с точки зрения экологии.

В августе китайская корпорация CATL объявила о создании тягового аккумулятора для электромобилей с поддержкой сверхбыстрой скорости зарядки. По словам представителей фирмы, их батарея имеет запас хода 400 километров и может быть заряжена на 100 процентов за десять минут.