В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

CATL анонсировала батарею для автомобилей со скоростью зарядки десять минут

Китайская корпорация CATL объявила о создании тягового аккумулятора для электромобилей с поддержкой сверхбыстрой скорости зарядки. Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

В материале говорится, что новая батарея имеет запас хода 400 километров и может быть заряжена на 100 процентов за десять минут. По словам журналистов, это рекордная скорость по сравнению с другими батареями электромобилей. В анонсе представители CATL объявили, что «открывают эру сверхбыстрой зарядки электромобилей», и сообщили о планах начать поставки новых батарей к концу 2023 года. CATL в том числе является партнером Tesla, Mercedes и Volkswagen.

По словам технического директора Volta Energy Technologies Дэвида Шредера, на рынке уже есть аккумуляторы, которые заряжаются за десять минут или быстрее, однако такие батареи, как правило, используют в промышленности.

Аналитик Wood Mackenzie Кевин Шанг заявил, что батарея, имеющая подобные показатели, вероятно, должна быть крупнее, чем аккумуляторы других электрокаров. Также, скорее всего, батареи будут иметь ограниченный срок службы. Журналисты направили в CATL запрос, и в компании ответили, что на аккумуляторы нового поколения распространяется такая же гарантия, как и на другие батареи фирмы: 8 лет или 800 тысяч километров пробега.

В начале августа китайские компании Huawei и Chery представили электрический седан Luxeed. Электрокар построен на платформе E0X, имеет тяговую батарею CATL, рассчитанную на 700 километров пробега.