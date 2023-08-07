Представлен первый автомобиль с автопилотом от Huawei

CarNewsChina: Huawei и Chery анонсировали электрокар Luxeed на базе HarmonyOS

Китайские компании Huawei и Chery представили электрический седан Luxeed. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Автомобиль оказался первым выпущенным под брендом Luxeed — так называется совместное предприятие двух компаний из Китая. Электрокар построен на платформе E0X, имеет тяговую батарею CATL, рассчитанную на 700 километров пробега, пневматическую подвеску и двухмоторный полный привод.

Анонсированный электромобиль имеет систему автопилота Huawei ADS 2.0, лидар, 11 HD-камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. По словам представителей Luxeed, машина может проехать без вмешательства водителя до 200 километров. Автомобилем управляет операционная система HarmonyOS 4.

Представители Huawei объяснили, что благодаря HarmonyOS электрокар можно интегрировать со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами, также работающими на данной ОС. В частности, к автомобилю можно подключить квадрокоптер, чтобы тоn транслировал видео с камер прямо на расположенный в салоне монитор.

Электромобиль Luxeed появится в продаже в третьем квартале 2023 года. Автомобиль оценили в 200 тысяч юаней, или около 2,7 миллиона рублей.

В мае Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. По версии правоохранительных органов, Вэйбао работал в проекте Apple Car, а затем похитил технологии компании и устроился в совместном предприятии китайских Baidu и Geely, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей.