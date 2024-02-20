Депутат Госдумы предложил реформу шоу-бизнеса в России

Депутат Майданов: российскому шоу-бизнесу нужны реформы

Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов предложил реформу шоу-бизнеса в России. Его слова приводит телеканал «360».

На примере популярного музыкального телешоу «Голос» Майданов пояснил, что отечественные молодые исполнители не получают достаточной поддержки. «Артист живет во время шоу, и он интересен, вокруг этого вся движуха. Победил, ура, молодец, все здорово. Но хоп и следующий сезон. А что с этими ребятами произойдет?» — заявил он.

Депутат также отметил, что не все музыканты могут писать собственные композиции и соответственно не приносят миру ничего нового. Майданов отрицательно отозвался о большом количестве перепевок известных хитов на отечественной эстраде. «Кому-то не дано писать — значит, работай с композиторами, ищи музыкальный материал и создавай эту субкультуру для того, чтобы ты имел собственный репертуар, за которым пойдут люди», — заключил он.

По мнению музыканта, начинающим звездам в телешоу нужна поддержка продюсеров, которая была у участников проекта «Фабрика звезд». Без этого пробиться смогут лишь единицы, подчеркнул он.

Ранее участница «Голоса» Мария Мирова раскрыла изнанку работы с наставниками.