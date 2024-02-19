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17:08, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Участница шоу «Голос» раскрыла изнанку работы с наставниками

Участница шоу «Голос. Дети» Мирова заявила, что Гагарина была строгой

Фото: @mirovamv

Участница популярных музыкальных шоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети», певица Мария Мирова рассказала о работе с наставниками проекта — исполнителями Димой Биланом и Полиной Гагариной. Изнанку проекта она раскрыла в интервью для издания «7 дней».

Во время участия в шоу «Голос. Дети» Мирова была в команде Билана. По ее словам, однажды она выступила не так, как хотела, однако наставник все равно взял ее в следующий тур. «Я видел, как она работает на репетициях, и знаю, что она достойна пройти дальше», — вспомнила она слова Билана. Мирова подчеркнула, что во время репетиций певец относился к ней уважительно и был спокоен.

В проекте «Голос. Уже не дети» Мирова была в команде Гагариной. «Она действительно строгая, закаленная шоу-бизнесом, но при этом очень справедливая как наставник и очень теплая как человек. Полина — большой профессионал», — заключила участница шоу.

Ранее Мирова рассказала о конкуренции в обоих проектах. Она отметила, что в шоу «Голос. Уже не дети» духа соперничества было меньше, чем в детской версии программы.

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      Мария Большакова
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