Участница шоу «Голос» раскрыла изнанку работы с наставниками

Участница шоу «Голос. Дети» Мирова заявила, что Гагарина была строгой

Участница популярных музыкальных шоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети», певица Мария Мирова рассказала о работе с наставниками проекта — исполнителями Димой Биланом и Полиной Гагариной. Изнанку проекта она раскрыла в интервью для издания «7 дней».

Во время участия в шоу «Голос. Дети» Мирова была в команде Билана. По ее словам, однажды она выступила не так, как хотела, однако наставник все равно взял ее в следующий тур. «Я видел, как она работает на репетициях, и знаю, что она достойна пройти дальше», — вспомнила она слова Билана. Мирова подчеркнула, что во время репетиций певец относился к ней уважительно и был спокоен.

В проекте «Голос. Уже не дети» Мирова была в команде Гагариной. «Она действительно строгая, закаленная шоу-бизнесом, но при этом очень справедливая как наставник и очень теплая как человек. Полина — большой профессионал», — заключила участница шоу.

Ранее Мирова рассказала о конкуренции в обоих проектах. Она отметила, что в шоу «Голос. Уже не дети» духа соперничества было меньше, чем в детской версии программы.