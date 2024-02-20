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18:42, 20 февраля 2024Экономика

В России сохранили права на марки сигарет ушедших производителей

«Ведомости»: российский производитель сохранил права на бренды сигарет Kent

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывшее подразделение British American Tobacco (BAT) в России сохранило исключительные права на товарные знаки, связанные с маркой сигарет Kent. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает газета «Ведомости».

Ушедший из России табачный концерн, владеющий Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и другими брендами передал права на торговую марку Kent, International Tobacco Marketing Services Group (ITMS). Компания планирует производить эти сигареты на своей фабрике в Санкт-Петербурге».

Британская компания, работавшая в России с 1991 года и занимавшая почти четверть (23,6 процента) местного табачного рынка, объявила о приостановке инвестиций в связи с началом спецоперации на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года компания передала активы в РФ и Белоруссии местному менеджменту.

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Согласно условиям сделки, компания была обязана передать права на товарные знаки сигарет Kent и другие бренды сигарет концерна с правом их использования новым собственником. За годы присутствия на рынке торговая марка завоевала лояльность у аудитории, поэтому условие о продолжении производства этих сигарет в России вошло в периметр сделки, пояснил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Табачный концерн назвал продажу российских активов по «далекой от реальности» цене большим ударом. По словам гендиректора компании Тадеу Марроко, производитель сигарет получил возможность обратного выкупа активов, но из-за требования Москвы принять решение в течение двух лет BAT он вряд ли им воспользуется.

BAT ранеесообщила об обесценивании своих сигаретных брендов в США, в том числе Camel и Pall Mall, на 25 миллиардов фунтов (31,5 миллиарда долларов). Она объяснила финансовые потери экономическими проблемами в США, где потребители переходят на более дешевые бренды на фоне инфляции, ростом продаж нелегальных электронных сигарет и отказом от курения.

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      Вячеслав Агапов
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