Производитель сигарет Kent назвал продажу бизнеса в России большим ударом

Reuters: British American Tobacco назвала продажу бизнеса в РФ большим ударом

British American Tobacco (BAT) назвала продажу российских активов по «далекой от реальности» цене большим ударом. Так о продаже бизнеса высказался гендиректор компании Тадеу Марроко, его слова приводит Reuters.

Производитель сигарет Lucky Strike, Kent и «Ява» получил возможность обратного выкупа российских активов, но из-за требования Москвы принять решение в течение двух лет BAT вряд ли им воспользуется, добавил глава компании.

«У нас была некоторая выручка... но в целом нельзя упускать из виду, что она была далека от реальной стоимости бизнеса, учитывая обстоятельства, в которых сделка была заключена», — пояснил Марокко.

В середине ноября бизнес British American Tobacco (BAT) в России перешел под управление BFI Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Арабская компания, которой владеет топ-менеджмент BAT, получила подразделения АО «БАТ-СПб» и АО «МУМТ», которые производили сигареты Kent, «Ява», Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, а также устройства для нагревания табака glo и стики neo. После завершения продажи компания будет работать под названием ITMS Group.

По данным Bloomberg, с начала 2023 года акции BAT на лондонской бирже упали на 30 процентов. В среду, 6 декабря, ценные бумаги компании подешевели на 9,3 процента, а рыночная стоимость компании опустилась на четыре миллиарда фунтов (пять миллиардов долларов).

Производитель сигарет также сообщил об обесценивании своих сигаретных брендов в США, в том числе Camel и Pall Mall, на 25 миллиардов фунтов (31,5 миллиарда долларов). Компания объяснила финансовые потери экономическими проблемами в США, где потребители переходят на более дешевые бренды на фоне инфляции, ростом продаж нелегальных электронных сигарет и отказом от курения.