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12:09, 20 февраля 2024Силовые структуры

Экс-главу уголовного розыска Красноярского края осудили на 7 лет за коррупцию

Экс-главу уголовного розыск Красноярского края осудили на 7 лет за взятки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю Андрея Иванова за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова. Иванов признал вину и раскаялся.

С мая 2022 года по июль 2023 года осужденный получил от местного предпринимателя за обеспечение правопорядка на территории рынка «Южный» 700 тысяч рублей. Посредниками в передаче взяток были подчиненный начальника управления уголовного розыска и представители рынка.

«Прокурор края заключил досудебное соглашение с посредником, во исполнение которого он дал показания на начальника, и в отношении него возбуждено уголовное дело», — отмечает Климова.

Иванов родился в 1977 году в Красноярске, в 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД. В октябре 2018 года возглавил управление уголовного розыска краевой полиции. Иванов награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степеней.

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      Екатерина Кашурникова
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