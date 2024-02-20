«Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

Минцифры Украины назвало катастрофой для Киева отключение Starlink в регионах РФ

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров выступил против отключения терминалов Starlink на подконтрольных России территориях. По его словам, это будет возможно, но станет катастрофой для Киева, так как технологию используют для работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предполагается, что российские военные могли закупить технику через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с заранее активированными аккаунтами.

Федоров заявил о способе отключить все терминалы, кроме украинских

Как подчеркнул глава украинского Минцифры, отключение терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX возможно, но это станет катастрофичным для Украины. По его словам, это связано с тем, что технологии используют для работы дронов.

«Есть еще один способ заставить наши [терминалы] Starlink работать, а остальные — нет. Мы работаем над этим со SpaceX», — рассказал Федоров.

Комментируя данные об использовании этой сети Россией, министр заявил, что украинская сторона «нашла алгоритм» и предложила его SpaceX. Он уточнил, что предложение связано с анализом войны между Израилем и Палестиной. При этом Федоров добавил, что не может спрогнозировать, как разрешится ситуация.

Украинские военные заявили о покупке технологии Россией через ОАЭ

Украинские военные в соцсетях заявили, что Российская армия стала получать терминалы Starlink, закупленные через Дубай, с уже активированными аккаунтами. Официально эта технология не работает на территории России, но зоны покрытия существуют на части территории Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных российским военным.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Предполагается, что после освещения ситуации правительство США усложнит получение и использование терминалов на новых российских территориях.

Владелец SpaceX Илон Маск, комментируя информацию о продаже Starlink России, заявил, что его компания не продает терминалы Москве. «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал он, реагируя на сообщения СМИ. Маск подчеркнул, что эти данные — «категорическая неправда».