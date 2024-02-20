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16:00, 20 февраля 2024Мир

Иммунолог рассказал о необычном вирусе на популярном у россиян курорте

Иммунолог Крючков: необычный вирус в Таиланде может оказаться коронавирусом

Фото: Wanaporn Yangsiri / Unsplash

Необычный вирус в Таиланде, о котором рассказали некоторые российские путешественники, на самом деле может оказаться коронавирусом, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге, допустил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он также подчеркнул, что для установления точного результата нужны лабораторные исследования.

«Необходимо смотреть конкретные результаты лабораторных исследований. Это может быть что угодно: может, микоплазменная пневмония, может, коронавирус, может, та же лихорадка денге», — рассказал Крючков.

Он напомнил, что во многих странах мира, в том числе и в России, сегодня наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, потому симптомы туристов могут быть связаны и с ним.

«Заболеваемость коронавирусом носит волнообразный характер, микоплазменной пневмонией — тоже. Другое дело, что с таким выраженным количеством случаев реальная заболеваемость должна быть намного больше, ведь есть еще бессимптомные случаи. Должна быть какая-то вспышка. Но, опять же, микоплазменная пневмония сейчас и так на подъеме, так же как и коронавирус», — заключил иммунолог.

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Ранее отдыхающих на тайском Пхукете россиян предупредили о появлении нового странного вируса. Заболевшие отмечают, что на протяжении нескольких недель держится температура 39 градусов, при которой также наблюдается постоянная слабость и кашель, от которого не помогают привычные медикаменты.

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      Наталия Белова
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