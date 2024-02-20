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13:17, 20 февраля 2024Ценности

Иностранка пыталась ввезти в Россию украшения на 11 миллионов рублей и попалась

Летевшая в Россию американка пыталась ввезти украшения на 11 миллионов рублей

Фото: faferek / Shutterstock / Fotodom

Гражданка США, летевшая в Россию, пыталась ввезти в страну четыре килограмма ювелирных украшений и брендовых аксессуаров и попалась. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТАСС / Урал+» со ссылкой на пресс-службу таможенной службы Челябинска.

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Отмечается, что при досмотре работники службы нашли у иностранки золотые серьги, ожерелья, браслеты и кольца с различными вставками. Помимо этого, у американки также обнаружили часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки люксовых брендов Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino и Hermes.

Уточняется, что общая стоимость всех изделий составила 11 миллионов рублей.

В декабре 2023 года в аэропорту Шереметьево задержали туриста с украшениями на 23 миллиона рублей. В ходе проверки работники службы обнаружили, что член преступной банды пытался незаконно ввезти в страну серьги, колье, кольца, браслеты и цепочки с подвесками из белого и желтого золота.

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      Екатерина Ештокина
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