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12:41, 11 декабря 2023Ценности

В аэропорту Шереметьево задержали туриста с украшениями на 23 миллиона рублей

Таможенники Шереметьево задержали пассажира с украшениями на 23 миллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали туриста с украшениями на 23 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Агентство "Москва"».

В ходе проверки работники службы обнаружили, что член преступной банды пытался незаконно ввезти в страну серьги, колье, кольца, браслеты и цепочки с подвесками из белого и желтого золота. В предоставленных пассажиром изделиях были вставки из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

Позднее также были задержаны другие участники группы. Выяснилось, что организатором является 53-летняя россиянка, у которой был сообщник — 37-летний гражданин Казахстана. Отмечается, что в местах их проживания, в том числе в элитных коттеджных поселках, провели обыски, вследствие которых изъяли предметы, документы и электронные носители информации.

В сентябре таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Турции пассажирки 158 дорогостоящих ювелирных изделий. Сообщалось, что женщина, имя и фамилия которой не раскрываются, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные драгоценности.

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      Екатерина Ештокина
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