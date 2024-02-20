Испанские власти назвали фальшивой личность угнавшего вертолет перебежчика

Гражданская гвардия Испании: личность убитого Кузьминова могла быть фальшивой

Пресс-служба Гражданской гвардии в Аликанте назвала фальшивой личность угнавшего вертолет пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проводимого расследования выяснилось, что личность этого человека могла быть фальшивой и речь могла идти о другом человеке», — заявили сотрудники ведомства.

Также Гражданская гвардия подчеркнула, что детали расследования засекречены и позднее их сообщат власти «другой страны».