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13:48, 20 февраля 2024Мир

Испанские власти назвали фальшивой личность угнавшего вертолет перебежчика

Гражданская гвардия Испании: личность убитого Кузьминова могла быть фальшивой

Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Пресс-служба Гражданской гвардии в Аликанте назвала фальшивой личность угнавшего вертолет пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проводимого расследования выяснилось, что личность этого человека могла быть фальшивой и речь могла идти о другом человеке», — заявили сотрудники ведомства.

Также Гражданская гвардия подчеркнула, что детали расследования засекречены и позднее их сообщат власти «другой страны».

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      Лина Пивоварова
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