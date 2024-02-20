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13:31, 20 февраля 2024Россия

Кремль не стал комментировать обращение вдовы Навального

Песков заявил, что Путин не видел обращения вдовы Навального Юлии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент России Владимир Путин не видел обращения вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии. Кремль оставит это без комментариев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы оставляем это без комментария (...) Учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев», — высказался представитель Кремля. Он добавил, что Владимир Путин не видел обращения.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.

Песков подчеркивал, что о результатах расследования смерти Навального пока не известно, так как следственные действия еще ведутся. Он также заявил, что Кремль не несет ответственности за передачу тела Навального родственникам.

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      Алина Гончарова
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