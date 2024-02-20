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11:00, 20 февраля 2024Культура

Майданов раскритиковал поездку Киркорова в зону СВО

Денис Майданов назвал неестественной поездку Филиппа Киркорова в зону СВО
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский певец и общественный деятель Денис Майданов раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «360».

Майданов назвал странным и неестественным поступок артиста в качестве извинения за «голую вечеринку». «Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: "Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс, и простите меня"», — отметил он.

Музыкант заявил, что Киркорову стоило исправлять ситуацию не в таком стремительном темпе. Он назвал радикальным визит артиста в зону СВО.

Майданов добавил, что деятелям культуры больше не удастся «усидеть на двух стульях». «В конечном итоге придется просто идти со своей страной, если вы хотите в ней остаться. Если нет, то может получиться так, как у представителей "голой вечеринки"», — заключил он.

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      Мария Рюрикова
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