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06:57, 20 февраля 2024Россия

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Брянский губернатор Богомаз: системы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Украинские беспилотники перехватили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.

Всего за ночь над Брянской областью сбили три беспилотника. Ранее Богомаз сообщал о перехвате беспилотного летательного аппарата над Погарским районом. Пострадавших в результате попытки атаки также нет.

Днем ранее, 19 февраля, беспилотники трижды за утро пытались ударить по Брянской области. Сначала реактивный дрон сбили над Брянским районом, там же второе устройство перехватили через 20 минут, еще два беспилотника впоследствии перехватили в небе над Брянском.

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      Анастасия Шейкина
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