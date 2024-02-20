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13:16, 20 февраля 2024Бывший СССР

Полковник назвал последствия для ВСУ при отключении Starlink в регионах России

Полковник Матвийчук: отключение Starlink в регионах РФ ухудшит положение ВСУ

Фото: Jon Nazca / Reuters

Отключение терминалов Starlink на подконтрольных России территориях ухудшит систему управления и положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такие последствия для украинской армии специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Starlink — это система, которую в тактическом звене полностью используют ВСУ. Это наземный интернет, который позволяет в реальном времени передавать сигналы боевого управления, передавать оптические образы и тому подобное. Кроме того, это система по управлению беспилотниками», — рассказал Матвийчук.

При этом полковник в отставке отметил, что ВСУ при частичном отключении Starlink в регионах смогут запускать беспилотники через другие системы.

Но это намного ухудшит систему управления войск ВСУ на поле боя в целом

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке
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Ранее глава Минцифры Украины Михаил Федоров выступил против отключения терминалов Starlink на подконтрольных России территориях. По его словам, это будет возможно, но станет катастрофой для Киева, так как технологию используют для работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В начале февраля украинские военные в соцсетях заявили, что Вооруженные силы (ВС) России стали получать терминалы Starlink, закупленные через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с уже активированными аккаунтами. Официально эта технология не работает на территории России, но зоны покрытия существуют на части территории Херсонской и Запорожской областей.

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