Названа доля бесперспективных долгов россиян

НАПКА: 26 % проблемных банковских долгов в РФ имеют нулевые шансы на взыскание

В 2023 году четверть (26 процентов) всего объема долгов россиян перед банками стали «бесперспективными к взысканию». Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пишет РБК.

Коллекторы отмечают, что доля долгов, имеющих нулевые шансы на взыскание, растет с каждым годом. В 2021 таких задолженностей, среди выставленных банками на продажу коллекторским агентствам, было 23 процента, в 2022 — 24 процента.

Всего за прошлый год кредитные организации продали проблемных долгов на 258 миллиардов рублей, из них «бесперспективными» названы задолженности на 67,1 миллиарда рублей.

В презентации НАПКА отмечается, что долга можно считать «бесперспективным» в случае, если клиент находится в процедуре банкротства. Также не высоки шансы получить деньги с должника в случае отсутствия необходимых документов (например, кредитного договора), небольшой суммы кредита или если заемщик скончался. Руководитель клуба покупателей и продавцов НАПКА, управляющий директор коллекторского агентства ПКБ Павел Михмель отмечает, что два самых больших сегмента — долги банкротов или без документов.

Ранее экономист Михаил Беляев предупредил россиян, что при оформлении банкротства изъятию будет подлежать все имущество гражданина, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий. «Банкротство — очень непростая и регламентированная процедура. Его можно оформить через МФЦ, можно через суд. В рамках судебной процедуры решается, насколько правомерно признание человека банкротом. Имущество описывается и реализуется на торгах, при этом единственная жилплощадь и средство труда не изымаются», — уточнил Беляев.