Названы регионы России с наибольшим дефицитом кадров

FinExpertiza: в 2023-м на каждого безработного в России пришлось четыре вакансии

К концу 2023 года кадровый резерв в России сократился до рекордного минимума. Регионы России с наибольшим дефицитом рабочих рук назвали аналитики FinExpertiza (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Соотношение безработных граждан, которые активно ищут трудоустройства, и числа открытых вакансий за 12 месяцев сократилось до одного человека на четыре должности. Серьезнее всего нехватка работников зафиксирована в Тульской (20,6 вакансии на каждого безработного человека), Ленинградской (13,6 человека), Нижегородской областях (12,7 человека), Ямало-Ненецком автономном округе (11,3 человека) и Амурской области (10,9 человека). В основном это регионы с развитой промышленностью, в 2022–2023 годах резко нарастившие выпуск благодаря госзаказу, отмечают эксперты.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, незадействованных трудовых ресурсов практически не осталось, и существующий кадровый голод является не только количественным, но и качественным: экономика остро нуждается в квалифицированных специалистах, которых неоткуда взять в сжатые сроки.

«В моменте предприятия пытаются конкурировать за ограниченный кадровый ресурс, начав зарплатную гонку. (...) Для экономики в среднесрочной перспективе преодолеть количественную нехватку персонала в полной мере невозможно, поэтому единственным решением остается увеличение производительности труда, а также оптимизация бизнес-процессов. А повысить квалификацию довольно многочисленной рабочей силы, занятой низкоквалифицированным трудом, возможно через развитие системы профессиональной переподготовки», — объяснила она.

В некоторых регионах ситуация противоположная — там не хватает рабочих мест. Среди таких субъектов Ингушетия (0,01 вакансии на обратившегося в центры занятости), Чечня (0,03 вакансии), Дагестан (0,2 вакансии), Тыва (0,2 вакансии), Северная Осетия (0,6 вакансии), Кабардино-Балкария (0,7 вакансии) и Алтай (0,8 вакансии). Подобную тенденцию объясняют большим числом занятых в неформальном секторе — на небольших предприятиях либо в семейном бизнесе, а также на сезонных работах.

За последний год нехватка рабочих рук стала одной из главных проблем российской экономики. В конце октября глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что с нехваткой персонала столкнулись две трети российских компаний. Хуже всего, по ее словам, сложилась ситуация в обрабатывающей промышленности. Кадровый дефицит стал главным тормозом для роста производства в стране, пояснила председатель Банка России.