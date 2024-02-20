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14:14, 20 февраля 2024Экономика

Один из крупнейших нефтяников передумал инвестировать в Евросоюз

FT: ExxonMobil ограничит экологические инвестиции в ЕС из-за бюрократии

Фото: Sebastien Pirlet / Reuters

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, ExxonMobil передумала вкладываться в Евросоюз. Об ограничении вложений сообщила глава подразделения американской фирмы Карен Макки, ее слова приводит Financial Times (FT).

Ранее компания выделила 20 миллиардов долларов на проекты по декарбонизации с 2022 по 2027 годы. Однако от планов экологических инвестиций решили отказаться из-за бюрократии, заявила Макки.

Несмотря на то что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала продолжать поддерживать европейскую промышленность на протяжении всего переходного периода и поручила бывшему президенту ЕЦБ Марио Драги показать доклад о том, как исправить ситуацию с конкурентоспособностью ЕС, дальше слов дело не пошло. Последние события в Европе и деиндустриализация экономики региона не вселяют уверенности в инвесторов, отметила представитель ExxonMobil.

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В середине февраля стало известно, что международные корпорации стали покидать Нигерию из-за нехватки в стране валюты, необходимой бизнесу для репатриации выручки. В декабре в западноафриканском государстве закрылся завод американского производителя потребительских товаров Procter & Gamble, также об уходе объявили компании GSK, Bayer и Sanofi. Unilever в 2023 году сократила перечень товаров, выпускаемых на предприятиях в стране, а Nestle сообщила об убытках от работы.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что второй экономике Европы требуются срочные реформы, чтобы «переломить негативный тренд». Он предложил устранить бюрократические препоны для экономического роста страны и использовать бюджетные средства для инвестиций и обеспечения целевых налоговых льгот. В то же время программы экономического стимулирования за счет государственного долга министр назвал нецелесообразными из-за высокого уровня инфляции.

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      Вячеслав Агапов
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