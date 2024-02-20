Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

Власти Нидерландов одобрили планы по выборам президента России в Гааге

Власти Нидерландов приняли положительное решение по организации избирательного участка для проведения выборов президента России в дипломатической миссии в Гааге. Об этом сообщает российское посольство в королевстве, пишет ТАСС.

Отмечается, что посольство своевременно уведомило МИД страны о своем намерении организовать избирательный участок для российских граждан, чтобы у них была возможность поучаствовать в выборах президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Власти Нидерландов положительно отреагировали на это уведомление.

Представители российского посольства выразили готовность приложить все усилия для того, чтобы обеспечить граждан России, которые находятся в Нидерландах, возможностью осуществить свое конституционное право.

Выборы президента в России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии 8 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на предвыборные мероприятия у Путина остается мало времени, так как график президента у него в приоритете.