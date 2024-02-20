Военный рассказал о редком танке «Береза» у ВСУ

Военный Дандыкин заявил о силе редкого для ВСУ танка Т-80 после модернизации

Советский танк Т-80УД «Береза» является достаточно редким для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он рассказал, что в российской армии Т-80 пользуются большим спросом, эти танки регулярно модернизируют.

«Т-80 достаточно маневренные, скоростные. После модернизации этот танк становится одним из лучших. Какое-то количество Т-80 было на вооружении у ВСУ, но основные такого плана у них — это Т-64», — допустил военный.

По словам Дандыкина, Т-80 можно считать достаточно редкими для Украины: определенное их количество ВСУ получили от бывших стран-союзников.

«В основном они состоят на вооружении у нас, но подвергаются высокой модернизации. Вопрос даже стоит о возобновлении производства, потому что эти танки очень хороши в зимних условиях», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что танк Т-80УД «Береза» заметили в распоряжении ВСУ. Эти танки приняли на вооружение в 1987 году. До распада СССР выпустили около 800 машин. Доставшиеся Российской армии Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов, а Украина продала часть машин Пакистану.