На Украине заметили редкий танк «Береза»

«РГ»: на Украине заметили редкий танк Т-80УД «Береза»

Советский танк Т-80УД «Береза» заметили в распоряжении Вооруженных сил Украины. В арсеналах Киева осталось несколько танков этой модификации, пишет «Российская газета».

Отмечается, что на ролике, демонстрирующем редкую машину, показаны военные без оружия и средств защиты. Автор предположил, что съемки проводили на одном из тыловых полигонов.

Танк Т-80УД приняли на вооружение в 1987 году. До распада СССР выпустили около 800 машин. Доставшиеся Российской армии Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов, а Украина продала часть машин Пакистану.

Главным отличием Т-80УД от других машин семейства стал дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил. Танк получил гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров и пулеметы. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Контакт-5».

Ранее в феврале стало известно, что «Омсктрансмаш» отправил Министерству обороны России очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ. Усовершенствованные танки получили дополнительные блоки динамической защиты и модуль защиты башни.

В декабре «Калужские губернские ведомости» писали, что в Калуге возобновили производство газотурбинных двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80.