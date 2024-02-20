Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:23, 20 февраля 2024Наука и техника

На Украине заметили редкий танк «Береза»

«РГ»: на Украине заметили редкий танк Т-80УД «Береза»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Советский танк Т-80УД «Береза» заметили в распоряжении Вооруженных сил Украины. В арсеналах Киева осталось несколько танков этой модификации, пишет «Российская газета».

Отмечается, что на ролике, демонстрирующем редкую машину, показаны военные без оружия и средств защиты. Автор предположил, что съемки проводили на одном из тыловых полигонов.

Танк Т-80УД приняли на вооружение в 1987 году. До распада СССР выпустили около 800 машин. Доставшиеся Российской армии Т-80УД вывели из эксплуатации к середине 1990-х годов, а Украина продала часть машин Пакистану.

Главным отличием Т-80УД от других машин семейства стал дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил. Танк получил гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров и пулеметы. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Контакт-5».

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Ранее в феврале стало известно, что «Омсктрансмаш» отправил Министерству обороны России очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ. Усовершенствованные танки получили дополнительные блоки динамической защиты и модуль защиты башни.

В декабре «Калужские губернские ведомости» писали, что в Калуге возобновили производство газотурбинных двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Полиция задержала грабивших прохожих в Москве братьев

      Азаров рассказал о печальном десятилетнем итоге Евромайдана для Украины

      Президент Сербии описал отношения с Россией пословицей

      Врач назвала причину отказаться от чашки кофе после пробуждения

      Вучич пообещал защищать позицию по отказу Сербии от санкций против России

      На Урале БДСМ-вечеринку провели в Доме офицеров

      В России родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна

      Мужчина сбросил 69 килограммов благодаря новому увлечению

      Месси высказался о влиянии политики на пропуск матчей в Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше