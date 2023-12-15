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12:02, 15 декабря 2023Наука и техника

В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80

В Калуге возобновили производство двигателей для танков Т-80

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Калуге возобновили производство газотурбинных двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80. Об этом пишут «Калужские губернские ведомости».

Производство организовано заводом «Калужский двигатель», который с 1985-го выпускал по 1500 агрегатов ГТД-1000ТФ.

В настоящее время перед предприятием российского региона поставлена задача не только возобновить выпуск ГТД-1000ТФ, но и создать более мощный газотурбинный двигатель для танка.

В ноябре военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отнес танки Т-80 к одному из наиболее эффективных видов российской техники в зоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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