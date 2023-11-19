Названа наиболее эффективная техника России в зоне проведения СВО

Военный эксперт Матвийчук: техника ВС России прошла полный круг обновления

Техника Вооруженных сил (ВС) России, которая используется в зоне проведения специальной военной операции (СВО), прошла полный круг обновления, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее эффективные боевые машины Российской армии.

«Основу наших танков составляют Т-72М, Т-90 "Прорыв". Также подошли танки Т-80, но они используются на второстепенных направлениях, где танки типа Т-62, Т-55 [используются] как артиллерийские системы для разрушения долговременных корневых сооружений противника», — перечислил эксперт.

По словам Матвийчука, из артиллерии на вооружении Российской армии стоят все калибры.

«Из наиболее отличившихся я бы назвал 82-милиммитровые минометы и минометы 120-милиметров, которые позволяют эффективно поражать противника. Это что касается тяжелой техники. Также пришли на вооружение новые автоматы Калашникова и новые снайперские винтовки», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также политик заявил, что на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).