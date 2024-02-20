Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

РСТ: инцидент в отеле в Шри-Ланке не привел к отменам туров в страну

Инцидент с россиянками в отеле в Шри-Ланке и последующие заявления посольства России не сказались на интересе соотечественников к этому направлению. Влияние ситуации на спрос туристов на отдых в стране Российскому союзу туриндустрии (РСТ) оценили туроператоры, пишет «Интерфакс».

Так, специалисты отметили, что инцидент в ланкийской гостинице не привел к массовым отменам туров. «Нам не поступило ни одного вопроса как со стороны уже там отдыхающих, так и от только собирающихся на отдых туристов», — заявил генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Более того, по его словам, туроператор никогда не заселяет клиентов в плохие отели. «Работаем только с проверенными объектами размещения, — добавил он. — Посольство позднее пояснило, что туристы могут спокойно продолжить отдых на острове».

В компании «Пакс» также не заметили особой реакции туристов на призыв посольства. «Эта история не повлияет на туризм на этом направлении, — подчеркнула заместитель генерального директора Любовь Чучмаева. — В любой стране может произойти подобный инцидент».

Ранее в феврале сообщалось, что сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели. Три подруги Полина, Оксана и Яна поселились в одном номере. В ночь на 8 февраля Яна проснулась от странных ощущений — служащий гостиницы сидел на кровати девушки и поглаживал ее ногу.

Позднее посольство России в Коломбо призвало россиян, переехавших жить в Шри-Ланку, вернуться на родину.

