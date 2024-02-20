Оценены планы Еврокомиссии в отношении армии и ВПК Украины

Азаров назвал абсолютно нереальными планы ЕК в отношении армии и ВПК Украины

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал абсолютно нереальными планы Еврокомиссии (ЕК) сделать армию и военно-промышленный комплекс (ВПК) страны частью своих военных возможностей. Его цитирует РИА Новости.

«Это абсолютно нереальный сценарий», — сказал он. Азаров также посоветовал главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, заявившей о таких планах, заниматься своими делами. По его словам, в ее функции не входит создание какой-то промышленности на Украине.

Бывший премьер убежден, что западные страны разрушали украинский ВПК все десять лет после Евромайдана. Как он уточнил, речь идет о заводе «Мотор Сич» и Южном машиностроительном заводе имени Макарова («Южмаш») — крупном предприятии по производству ракетно-космической техники в Днепропетровске.

6 февраля глава ЕК сообщила о планах сделать украинскую армию частью военных возможностей Европейского союза (ЕС). Как она утверждала, Евросоюзу стоит думать о промышленности Украины как о части своей военной промышленности. Фон дер Ляйен объяснила, что эта мера позволит лучше координировать военно-промышленное производство стран.